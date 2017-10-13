13.10.2017 | 15:44

Огромные тополя не дают покоя Сергею Максимовичу из дома № 4 на проспекте Победы. Он видит, как каждый день под их кронами ходят люди, в том числе с детьми. Мужчина боится, что одна из веток упадет и убьет кого-нибудь. Он знает о свойствах древесины тополей.

«Со временем, когда стареет, тополь становится хрупким. А летом пух летит - невозможно. Их не надо спиливать совсем, хотя бы обрезать. Страшно! Они со скрипом... Того и гляди, с корнем вывалятся. Кто будет рядом - пришибет», - заметил Сергей Максимович.

Как выяснилось, коммунальщики, обслуживающие двор высотки, опилить кроны не смогут.

«Я слышал, что эти тополя к нашей территории не относятся», - пояснил Сергей Максимович.

Тут есть и другие старые деревья - березы, клены, но к ним отношение у мужчины иное. Он настаивает на том, что древесина у тех ведет себя более предсказуемо и дерево может сломаться только от порывистого ветра. А вот тополя - другое дело. Тяжелая ветка может упасть вниз без видимых причин.