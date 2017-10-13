13.10.2017 | 16:38

На углу дома № 2 в Индустриальном проезде исчезла крышка водопроводного колодца.

«Украли, сдали, выпили, смотрят, где еще украсть, сдать и выпить», - четко изложил схему происшествия один из местных жителей Иван.

Горожане не на шутку встревожились: колодец глубокий и опасный. Один из них стал «спасителем»: нашел доски и смастерил временную защиту.

«Сначала поставили ветки, потом сделали сами деревянный люк. Сообщили в милицию и сообщили в водоканал. Нижнюю крышку мы сделали, а вторую крышку привез через полмесяца водоканал. Лежит это все уже 8 месяцев», - рассказал о принятых им мерах безопасности неравнодушный житель Виктор.

Тем не менее, хоть и импровизированные крышки тяжелые, проезжающий здесь автомобиль, особенно мусоровоз, может их снести, и тогда глубокий колодец снова будет представлять серьезную опасность.

Воров пока не нашли, хотя на школе № 5, расположенной поблизости, на Индустриальной улице, есть камеры видеонаблюдения. ЧП наверняка было зафиксировано.