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Из жизни | Жителям расселенного дома на Комсомольской дали неделю на сборы

12.10.2017|14:00
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Жители дома № 11 на улице Комсомольской постепенно собирают вещи и ищут, куда их перевезти. Напомним: власти по программе переселения из ветхого жилья предоставили им квартиры в Заре. Только переехать успели не все, а подрядчик уже начал разбирать кровлю без предупреждения.

«У меня есть сроки по сносу, если я не буду их соблюдать, будут штрафные санкции», - пояснил один из рабочих.

«Вы придите, повесьте объявление: три дня вам срока», - заявила местная жительница Валентина Воронина.

«Соседи живут в Москве, в квартире никого нет. Там у них мебель. Как у них будет? Сын в армии», - добавил ее сосед Николай Носкин.

В итоге людям дали срок - до 18 сентября. Кто-то перевозит вещи к родным или в гараж - на время ремонта в новостройке, те, что настояли на денежной компенсации, ищут подходящий вариант для покупки.

Пензячка Ирина Жеребцова не хочет менять привычные для двух своих детей школу и сад, потому у нее задача еще сложнее - быстро продать жилье в Заре и купить что-то в Заводском районе. Ее муж постелил пленку на кровле и чердаке, подставил емкость для сбора воды.

«Крыша течет, потому что снят шифер и сняты листы железа, которые прикрывали. Пошел дождик, и все потекло», - рассказала она.

Единственный положительный момент после скандала на прошлой неделе - наконец-то начали сносить соседнее здание. Расселение тянулось около года, но рабочие долго не интересовались полностью опустевшим домом, предпочитали разбирать жилую двухэтажку.

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