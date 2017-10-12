12.10.2017 | 15:11

Жительница дома № 37 на улице Леонова Наталья Германовна возмущена работой управляющей компании, которая недавно провела зачистку зеленых насаждений: рабочие опиливали разросшиеся тополя.

«Я обратилась ровно в девять часов: «Ребята, вот тут у нас идет дорога в детский сад. Спилите, пожалуйста, одно-единственное дерево». Они никак не отреагировали. Я говорю: «Кому звонить?» Дали ФИО - Лекин Владимир Иванович. Я ему позвонила, он сказал, что пришлет работницу, которая посмотрит», - рассказала пенсионерка.

Владимир Иванович сдержал слово. Женщина приехала оперативно, люди с пилами даже не успели доделать всю работу. Они укоротили несколько опасных деревьев, но просьба пензячки снова осталась не выполнена.

«Посмотрела и опять говорит: «Я доложу начальству». То есть дерево не стали спиливать. И знаете, очень обидно, что подошли к этому так бюрократически. Надо было одно-единственное дерево спилить!» - посетовала Наталья Германовна.

Дело в том, что злополучное дерево растет не во дворе, а возле соседнего медицинского учебного заведения. Эта территория не входит в зону ответственности управляющей компании.

«Не стали пилить из-за того, что корни растут не на их территории. Там детский сад - дети, бабушки... Родители приезжают на машинах, а дерево наклонено уже на 45 градусов! И совершенно не пошли навстречу! Хотя было спилено дерево, которое никому не мешало. Некоторые жители стали возмущаться», - заявила женщина.

Наталью Германовну интересует, кто будет отвечать, если дерево упадет. Она уверена, что можно было согласовать удаление опасного великана с руководством учреждения.