11.10.2017 | 18:08

На сайте penzainform.ru появилось сообщение о том, что у остановки «Универсам» на проспекте Строителей, прямо у пешеходного перехода, ствол одного из деревьев, видимо, сломался, и он может на кого-нибудь упасть.

Информация подтвердилась: тополь действительно грозит упасть на головы прохожих или на проезжающие мимо машины. Держат его лишь провода. Кто знает, выдержат ли они, если подует сильный порывистый ветер. Только не все видят опасность: спешат.

«Не обращал внимания, но, я думаю, может упасть», - решил один из прохожих.

«Видела это. Но что я могу сделать? Мне сейчас не до этого», - посетовала пенсионерка.

«Бегают туда-сюда и не смотрят. Проблем много», - предположила еще одна горожанка.

Соседние пирамидальные великаны не вызывают доверия. Сажали их давно - когда прокладывали дорогу. За десятилетия они успели вымахать выше пятиэтажного дома.