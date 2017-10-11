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Из жизни | Пензенцы не замечают опасности у остановки «Универсам» в Арбекове

11.10.2017|18:08
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На сайте penzainform.ru появилось сообщение о том, что у остановки «Универсам» на проспекте Строителей, прямо у пешеходного перехода, ствол одного из деревьев, видимо, сломался, и он может на кого-нибудь упасть.

Информация подтвердилась: тополь действительно грозит упасть на головы прохожих или на проезжающие мимо машины. Держат его лишь провода. Кто знает, выдержат ли они, если подует сильный порывистый ветер. Только не все видят опасность: спешат.

«Не обращал внимания, но, я думаю, может упасть», - решил один из прохожих.

«Видела это. Но что я могу сделать? Мне сейчас не до этого», - посетовала пенсионерка.

«Бегают туда-сюда и не смотрят. Проблем много», - предположила еще одна горожанка.

Соседние пирамидальные великаны не вызывают доверия. Сажали их давно - когда прокладывали дорогу. За десятилетия они успели вымахать выше пятиэтажного дома.

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penzainform.ru|11.10.2017 19:25|

На сайте penzainform.ru появилось сообщение о том, что у остановки «Универсам» на проспекте Строителей, прямо у пешеходного перехода, ствол одного из деревьев, видимо, сломался, и он может на кого-нибудь упасть.

Информация подтвердилась: тополь действительно грозит упасть на головы прохожих или на проезжающие мимо машины. Держат его лишь провода. Кто знает, выдержат ли они, если подует сильный порывистый ветер. Только не все видят опасность: спешат.

«Не обращал внимания, но, я думаю, может упасть», - решил один из прохожих.

«Видела это. Но что я могу сделать? Мне сейчас не до этого», - посетовала пенсионерка.

«Бегают туда-сюда и не смотрят. Проблем много», - предположила еще одна горожанка.

Соседние пирамидальные великаны не вызывают доверия. Сажали их давно - когда прокладывали дорогу. За десятилетия они успели вымахать выше пятиэтажного дома.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|11.10.2017 19:26|

СПИЛИТЬ, однозначно СПИЛИТЬ... Но и посадить НОВЫЕ конечно, ОБЯЗАТЕЛЬНО посадить!!!

Гость|11.10.2017 19:33|

Вот жопоносам не повезёт. Выйдешь неглядя на дорогу и тут бац, вместо машины деревом по глупой башке. И автомобилистов не обвинить.

Гость|11.10.2017 19:49|

пилить . всё!

выше 5 ти матров !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|11.10.2017 20:00|

Caмый лeгкий cпoсоб бpосить кypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeдной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить cвoю жизнь. Cовeтyю вcем - http://0rz.tw/iaVb4

Гость|11.10.2017 20:02|

Вот вам и буртасия. Чинуши ничего не боятся, у них голова мягкая

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