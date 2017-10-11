11.10.2017 | 18:28

Райские кущи с роскошной растительностью должны быть на улице Дружбы, 15. Только, сколько бы люди ни напрягали зрение, они их не видят. Перед ними предстает дикий кустарник, ряд простеньких цветов, что сами жильцы сажали весной, и трава выше пояса.

Согласно отчету управляющей компании на работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства за минувший год потратили 101 тысячу 613 рублей 95 копеек.

«Когда я задала вопрос начальнику МУП, где проводится озеленение, он ответил, что мы увидим это потом. Когда потом? У нас даже песочница заросла. Может, ее и озеленили. Еще на козырьке у нас растет озеленение», - показала местная жительница Юлия.

В отчете еще говорится о работах по содержанию участка с иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации дома. Что за неведомые объекты, население понять не смогло. Подробности в документе не раскрываются.

Но, может, не все потеряно? А вдруг коммунальщики в каких-то тайных местах у четырехэтажки насажали всяких красивых кустов, деревьев, цветов, и они в один прекрасный момент вдруг как вырастут на территории дома.