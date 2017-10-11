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Из жизни | Несуществующее озеленение на ул. Дружбы обошлось в 100 000 руб.

11.10.2017|18:28
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Райские кущи с роскошной растительностью должны быть на улице Дружбы, 15. Только, сколько бы люди ни напрягали зрение, они их не видят. Перед ними предстает дикий кустарник, ряд простеньких цветов, что сами жильцы сажали весной, и трава выше пояса.

Согласно отчету управляющей компании на работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства за минувший год потратили 101 тысячу 613 рублей 95 копеек.

«Когда я задала вопрос начальнику МУП, где проводится озеленение, он ответил, что мы увидим это потом. Когда потом? У нас даже песочница заросла. Может, ее и озеленили. Еще на козырьке у нас растет озеленение», - показала местная жительница Юлия.

В отчете еще говорится о работах по содержанию участка с иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации дома. Что за неведомые объекты, население понять не смогло. Подробности в документе не раскрываются.

Но, может, не все потеряно? А вдруг коммунальщики в каких-то тайных местах у четырехэтажки насажали всяких красивых кустов, деревьев, цветов, и они в один прекрасный момент вдруг как вырастут на территории дома.

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Гость|11.10.2017 19:47|

Когда ???? Прекратится ????? В О Р О В С Т В О ???????????????????????????????????????????????????????????

Гость|11.10.2017 20:06|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ПОМИМО МУП ЕСТЬ КООПЕРАТИВЫ.ВОТ,ГДЕ РЕАЛЬНЫЕ СХЕМЫ.

ТАК ВЕРХУШКУ РАССКАЖУ.А ТО ПОСЕДЕЕТЕ.РЕАЛЬНАЯ ПЕНЗЕНСКАЯ СХЕМА.

ДОПУСТИМ У ДОМА РАСТЁТ АВАРИЙНОЕ ДЕРЕВО.НО МЕСТНЫЙ МУП СПИЛИТЬ ЕГО НЕ МОЖЕТ,ТАК КАК НЕТ ТЕХНИКИ,ВЫСОТНИКОВ,НУ И ТАК ДАЛЕЕ.ТУТ ПОЯВЛЯЮТСЯ ТИПА БЛАГОДЕТЕЛИ.НО ПРИКОЛ,ЧТО ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ НЕ ИЗ ВОЗДУХА,А ПОСЛЕ ТОГО,КАК УЗНАЮТ,ЧТО НА СЧЕТУ ДОМА ЕСТЬ БОЛЬШАЯ СУММА.ПИЛЯТ ДЕРЕВО,ВЫВОЗЯТ.А ПОТОМ ОКАЗЫВАЕТСЯ,ЧТО ДЕРЕВО ЗОЛОТОЕ,ТЫСЯЧ СТО СТОИТ.ПРИМЕРНО ТАК ВЕЗДЕ.

Гость|11.10.2017 20:33|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Дайте мне сотку- спилю гектар!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|11.10.2017 20:48|

Гость писал(a):

Дайте мне сотку- спилю гектар!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

СПАСИБО АЛЕКСЕЙ.Я ВАШ БИЗНЕС СТОРОНОЙ ОБХОЖУ.

Гость|11.10.2017 20:54|

Гость писал(a):

СПАСИБО АЛЕКСЕЙ
Я, не Алексей ,но за сотку целый гектар спилю!!!!!

Гость|11.10.2017 21:01|

Гость писал(a):

Я, не Алексей
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ДУМАЛ ДЕПУТАТСКИЕ ПРИХВОСТНИ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ.

Гость|11.10.2017 21:01|

penzainform.ru писал(a):

Но, может, не все потеряно?
Всее!!! Всеее потеряно!!! Воровство и коррупция это уже норма!

Гость|11.10.2017 21:12|

На ул.Островского д3,УК сказала ,что каждое дерево стоит 40тыс спилить

Гость|11.10.2017 21:20|

Тополя пора рубить, чтобы летом мусора не было. И липы сажать, рябинки, сирень, Каштан, ясень, ели, березы, осины, клен!!! НО ТОПОЛЯ ДАВАЙТЕ ВСЕ ВЫРУБИМ!!!

Гость|11.10.2017 21:20|

Гость писал(a):

ул.Островского д3
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ТОЧНО НЕ ЗНАЮ,ЧЕЙ РАЙОН.СКОРЕЕ ВСЕГО КОМ.ПАРТИИ.МОЙ СОВЕТ ПИЛИТЕ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ В Б.ПНЗ.БУДЕТ В РАЗЫ ДЕШЕВЛЕ.

Гость|11.10.2017 21:48|

Гость писал(a):

ул.Островского д3
вы ни на деревья смотрите , а в окно посмотрите как вы детскую плошадку за сра------., или это ком партия сделала.

Гость|11.10.2017 22:05|

Гость писал(a):

а в окно посмотрите как вы детскую плошадку за сра------., или это ком партия сделала.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

В ГОРОДЕ ПРИМЕРНО НА ОДНОГО ДВОРНИКА ПРИХОДИТСЯ ДВА ,ТАК СКАЗАТЬ "МЁРТВЫХ"ДВОРНИКОВ.ОПЛАЧИВАЕМЫХ НАРОДОМ "МЁРТВЫХ" ДВОРНИКОВ.

Гость|11.10.2017 22:23|

Скрепы и духовность для одних, откаты и взятки для других...и в этом вся современная РФия

Гость|11.10.2017 22:52|

У нас на Островского д3нет детской площадки!!!!

Гость|11.10.2017 23:23|

Гость писал(a):

НО ТОПОЛЯ ДАВАЙТЕ ВСЕ ВЫРУБИМ!!!
Тополя не трогать, полезные деревья.. см то клоун много чего посадил?

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Имя: Гость
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