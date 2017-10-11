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Из жизни | МУП взял 100 000 руб. за несуществующее озеленение на ул. Дружбы

11.10.2017|18:28
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Райские кущи с роскошной растительностью должны быть на улице Дружбы, 15. Только, сколько бы люди ни напрягали зрение, они их не видят. Перед ними предстает дикий кустарник, ряд простеньких цветов, что сами жильцы сажали весной, и трава выше пояса.

Согласно отчету управляющей компании на работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства за минувший год потратили 101 тысячу 613 рублей 95 копеек.

«Когда я задала вопрос начальнику МУП, где проводится озеленение, он ответил, что мы увидим это потом. Когда потом? У нас даже песочница заросла. Может, ее и озеленили. Еще на козырьке у нас растет озеленение», - показала местная жительница Юлия.

В отчете еще говорится о работах по содержанию участка с иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации дома. Что за неведомые объекты, население понять не смогло. Подробности в документе не раскрываются.

Но, может, не все потеряно? А вдруг коммунальщики в каких-то тайных местах у четырехэтажки насажали всяких красивых кустов, деревьев, цветов, и они в один прекрасный момент вдруг как вырастут на территории дома.

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Гость|11.10.2017 19:47|

Когда ???? Прекратится ????? В О Р О В С Т В О ???????????????????????????????????????????????????????????

Гость|11.10.2017 20:02|

Как сбросить 8 кг. за 2 недели? Скажете нереально?! Лично я сумела, без диет и прочей ерунды добиться того веса о котором мечтала! Мой секрет "Чанг-шу", натуральный чай с Тибета! Вот моя история - http://2qu.ru/hotche

Гость|11.10.2017 20:06|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ПОМИМО МУП ЕСТЬ КООПЕРАТИВЫ.ВОТ,ГДЕ РЕАЛЬНЫЕ СХЕМЫ.

ТАК ВЕРХУШКУ РАССКАЖУ.А ТО ПОСЕДЕЕТЕ.РЕАЛЬНАЯ ПЕНЗЕНСКАЯ СХЕМА.

ДОПУСТИМ У ДОМА РАСТЁТ АВАРИЙНОЕ ДЕРЕВО.НО МЕСТНЫЙ МУП СПИЛИТЬ ЕГО НЕ МОЖЕТ,ТАК КАК НЕТ ТЕХНИКИ,ВЫСОТНИКОВ,НУ И ТАК ДАЛЕЕ.ТУТ ПОЯВЛЯЮТСЯ ТИПА БЛАГОДЕТЕЛИ.НО ПРИКОЛ,ЧТО ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ НЕ ИЗ ВОЗДУХА,А ПОСЛЕ ТОГО,КАК УЗНАЮТ,ЧТО НА СЧЕТУ ДОМА ЕСТЬ БОЛЬШАЯ СУММА.ПИЛЯТ ДЕРЕВО,ВЫВОЗЯТ.А ПОТОМ ОКАЗЫВАЕТСЯ,ЧТО ДЕРЕВО ЗОЛОТОЕ,ТЫСЯЧ СТО СТОИТ.ПРИМЕРНО ТАК ВЕЗДЕ.

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