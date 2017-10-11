11.10.2017 | 17:36

Покрытие под ногами добавляет проблем жителям дома № 25 на улице 8 Марта. Рабочие насыпали щебенку позади здания и уехали. Камешков навалили, чтобы скрыть газовый люк, или перед этим велись раскопки, этого выяснить не удалось.

Напомним: на прошлой неделе на этом месте крышка опасно шаталась, еле держалась на одном болту. Если бы наступил ребенок, мог бы запросто получить травму. Особенно, если бы пошел тут в темное время суток, потому что фонарей там нет. Освещают тротуар только окна на первом этаже.

На сюжет, снятый журналистами «Службы-11», последовала реакция. Только не совсем такая, как хотелось бы. Из плюсов: после приезда бригады пешеходную зону избавили от опасного места. Из минусов: асфальт так и не появился. Люди идут по камням или топают по газону.