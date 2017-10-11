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Из жизни | Коммунальщики засыпали газовый люк на улице 8 Марта щебенкой

11.10.2017|17:36
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Покрытие под ногами добавляет проблем жителям дома № 25 на улице 8 Марта. Рабочие насыпали щебенку позади здания и уехали. Камешков навалили, чтобы скрыть газовый люк, или перед этим велись раскопки, этого выяснить не удалось.

Напомним: на прошлой неделе на этом месте крышка опасно шаталась, еле держалась на одном болту. Если бы наступил ребенок, мог бы запросто получить травму. Особенно, если бы пошел тут в темное время суток, потому что фонарей там нет. Освещают тротуар только окна на первом этаже.

На сюжет, снятый журналистами «Службы-11», последовала реакция. Только не совсем такая, как хотелось бы. Из плюсов: после приезда бригады пешеходную зону избавили от опасного места. Из минусов: асфальт так и не появился. Люди идут по камням или топают по газону.

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Гость|11.10.2017 20:09|

Caмый лeгкий cпoсоб бpосить кypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeдной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить cвoю жизнь. Cовeтyю вcем - http://0rz.tw/iaVb4

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