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Из жизни | Жители Западной Поляны дождались нового тротуара взамен ковров

10.10.2017|17:38
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Жители Западной Поляны наконец-то дождались нового тротуара, по которому можно ходить, не пачкая и не ломая ноги.

Напомним предысторию: дорожка на улице Мира когда-то была асфальтированной - в советские годы. А потом настали времена, когда трубы под ней начали выходить из строя. Покрытие вскрывали и не восстанавливали.

Местные сами стали придумывать, как не ходить по грязи, - приносили доски. А потом использовали еще более необычный материал - ковры. Ими выстилали самые плохие участки. А затем за дело взялись специалисты, но до конца его не довели.

«Припекло - в воскресенье выборы - привезли щебень. Кто будет по щебню ходить? Люди обходят. А начнутся дожди, здесь будет месиво», - посетовал местный житель.

Тогда журналисты обратили внимание и на узоры из камней. Посыпали ими не всю дорожку, а выборочно. Теперь пензенцы позвонили в программу «Служба 11» и обрадовали: асфальт положили. Только бы продержался он подольше.

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