Пензенец Сергей обсудил с журналистами 11 канала очень важные для жителей улицы Суворова дела. Первое - благоустройство.
«Где кустик, там и мусор. Чего только нет», - начал рассказ активист.
Действительно, с торца дома № 162, где так называемая собачья площадка местных кинологов, сплошь помойка, между гаражами - многолетние свалки. Сергей рассказал, что там гуляют, гремя бутылками, люди в возрасте до 30 лет.
«Молодежи очень много, а занимаются глупостью. Звонил в полицию - ноль эмоций. Говорят: «Нам делать нечего». А здесь столько всего: пьянки, издевательства над девушками», - сообщил бдительный горожанин.
Сергей о таких страшилках поведал, что на самом деле не сунешься лишний раз на площадку за гаражами в сумерки. Мужчина, по его словам, прошел огонь, воду и медные трубы, поэтому сейчас воюет с хулиганами в открытую, не боится угроз.
«Они ходят ухмыляются. Я им поухмыляюсь! Хочется им укусить, а зубов нет! А я, хоть и беззубый, а кусаюсь», - подытожил Сергей.
Вот! На таких людях, как Сергей, Россия ещё как-то держится!