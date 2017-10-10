10.10.2017 | 17:27

Пензенец Сергей обсудил с журналистами 11 канала очень важные для жителей улицы Суворова дела. Первое - благоустройство.

«Где кустик, там и мусор. Чего только нет», - начал рассказ активист.

Действительно, с торца дома № 162, где так называемая собачья площадка местных кинологов, сплошь помойка, между гаражами - многолетние свалки. Сергей рассказал, что там гуляют, гремя бутылками, люди в возрасте до 30 лет.

«Молодежи очень много, а занимаются глупостью. Звонил в полицию - ноль эмоций. Говорят: «Нам делать нечего». А здесь столько всего: пьянки, издевательства над девушками», - сообщил бдительный горожанин.

Сергей о таких страшилках поведал, что на самом деле не сунешься лишний раз на площадку за гаражами в сумерки. Мужчина, по его словам, прошел огонь, воду и медные трубы, поэтому сейчас воюет с хулиганами в открытую, не боится угроз.

«Они ходят ухмыляются. Я им поухмыляюсь! Хочется им укусить, а зубов нет! А я, хоть и беззубый, а кусаюсь», - подытожил Сергей.