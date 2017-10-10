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Из жизни | Житель Пензы пожаловался на криминогенную обстановку на улице Суворова

10.10.2017|17:27
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Пензенец Сергей обсудил с журналистами 11 канала очень важные для жителей улицы Суворова дела. Первое - благоустройство.

«Где кустик, там и мусор. Чего только нет», - начал рассказ активист.

Действительно, с торца дома № 162, где так называемая собачья площадка местных кинологов, сплошь помойка, между гаражами - многолетние свалки. Сергей рассказал, что там гуляют, гремя бутылками, люди в возрасте до 30 лет.

«Молодежи очень много, а занимаются глупостью. Звонил в полицию - ноль эмоций. Говорят: «Нам делать нечего». А здесь столько всего: пьянки, издевательства над девушками», - сообщил бдительный горожанин.

Сергей о таких страшилках поведал, что на самом деле не сунешься лишний раз на площадку за гаражами в сумерки. Мужчина, по его словам, прошел огонь, воду и медные трубы, поэтому сейчас воюет с хулиганами в открытую, не боится угроз.

«Они ходят ухмыляются. Я им поухмыляюсь! Хочется им укусить, а зубов нет! А я, хоть и беззубый, а кусаюсь», - подытожил Сергей.

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Гость|10.10.2017 19:03|

Вот! На таких людях, как Сергей, Россия ещё как-то держится!

Гость|10.10.2017 19:08|

Проблема действительно острая и то, что ее не решают очень скоро аукнется в новых криминальных сводках. Но ответственные как всегда не при чем, лишь бы зарплата вовремя у них была.

Гость|10.10.2017 19:14|

Вот когда вас убъют, тогда и приходите.

Гость|10.10.2017 19:42|

Правильно,пока гром не грянет никому не надо.молодец Сергей,но один в поле не воин.

Гость|10.10.2017 19:50|

сколько в раше идиотов! он с луны упал? в зарю его свозите, может успокоится...

Гость|10.10.2017 20:04|

У забора 47 школы со стороны Магнита и гаражей тоже порядок навести некому,собираются там в кустах и в мусоре

Имя: Гость
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