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Из жизни | Коммунальщики не реагируют на жалобы замерзающих пензенцев

10.10.2017|18:07
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Даже пушистые обитатели дома № 15 на улице 8 Марта мерзнут: в некоторые квартиры тепло так и не пришло.

«У меня отопления не было ни одного дня. И воды горячей не было - выбила ее со скандалом», - пожаловалась местная жительница Алла Гаркина.

В итоге тепленькая пошла, а пробку в системе отопления никак не устранят. Хотя у соседей по другим стоякам все нормально.

«Посылают меня на девятый этаж, чтобы я спускала там воду. А там у нас мальчик работает в Москве. Слесарь говорит: «У меня работы полно. Вот ищите его и делайте», - негодовала Алла Гаркина.

Жители каждый день ходят в управляйку, благо она видна из окна, пишут заявления на перерасчет платы и ждут, когда можно будет понапрасну не жечь газ.

«Сейчас я ложусь спать - фуфайку на ноги. В пальто смотрю телевизор», - поделилась местная жительница Тамара Кузнецова.

«Они разговаривать с нами не хотят: ни в приемной, ни мастера», - добавила ее соседка Нина Середа.

В управляющей компании журналистам пообещали провести воспитательную работу с мастером - возмутителем спокойствия.

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