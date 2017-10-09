09.10.2017 | 17:09

Жильцы Сузюмова, 3, за короткий срок умудрились повредить дверь во втором подъезде. Здание введено в эксплуатацию в апреле 2017-го.

Галкины заселились в августе, а в сентябре глава семьи обнаружил, что входная дверь ненадежная. Он стал звать на помощь представителей управляющей компании - она работает по договору с застройщиком, так как дома на гарантии.

«Эти господа пришли, увидели, что дверь до конца не доходит. Они ее выгнули, потом стали бить по ней кувалдой. Сейчас зима, а мы не можем ее закрыть до конца», - рассказал пензенец.

Поскольку двор обживается, народу в округе немного, и заселившиеся внимательно за всем и всеми следят. Наталья Леонидовна зафиксировала факт, похожий на нарушение закона. Заявление о краже она пока писать не стала.

«Урны вынули, ведра убрали. Теперь мусор нам кидать некуда. Одна урна на всю детскую площадку», - рассказала Наталья Леонидовна.

Журналисты дозвонились в управляющую компанию, где им сообщили: в порче двери виноваты некоторые жильцы, которые отказались оплачивать домофон. Они умудрялись проникать в подъезд, отжимая полотно разными инструментами. Конечно же, повредили.

Дверь придется менять, а корзинки никто не крал. Их просто убрали до тех пор, пока дом не заселят целиком.