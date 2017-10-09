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Из жизни | Пензенцы рискуют жизнью на Кирова из-за затянувшегося ремонта тротуаров

09.10.2017|15:40
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На улице Кирова пензенцы вынуждены шагать по проезжей части: в центре города ремонтируют тротуары. Асфальт трактором сняли давно, а уложить плитку успели лишь на небольшом участке, поэтому многие и выходят на дорогу.

«Это уже большой промежуток времени. И там, и там - остановки, а перейти очень сложно. Дорога сузилась, а кто-то плохо видит, кто-то плохо слышит. Но, вообще, я за ремонт», - отметила одна из прохожих.

На следующем участке люди не рискуют выбираться на проезжую часть, но твердое покрытие тут тоже исчезло не одну неделю назад. Пензенцы обходят кучи с песком и вышагивают по камням. Хорошо, что осень не дождливая, иначе была бы еще и грязь.

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Гость|09.10.2017 19:27|

Как всегда власти о людях не думают

Имя: Гость
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