09.10.2017 | 15:40

На улице Кирова пензенцы вынуждены шагать по проезжей части: в центре города ремонтируют тротуары. Асфальт трактором сняли давно, а уложить плитку успели лишь на небольшом участке, поэтому многие и выходят на дорогу.

«Это уже большой промежуток времени. И там, и там - остановки, а перейти очень сложно. Дорога сузилась, а кто-то плохо видит, кто-то плохо слышит. Но, вообще, я за ремонт», - отметила одна из прохожих.

На следующем участке люди не рискуют выбираться на проезжую часть, но твердое покрытие тут тоже исчезло не одну неделю назад. Пензенцы обходят кучи с песком и вышагивают по камням. Хорошо, что осень не дождливая, иначе была бы еще и грязь.