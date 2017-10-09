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Из жизни | Пензенцы просят сделать пешеходный переход у новой школы на ул. Шевченко

09.10.2017|15:56
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Пензенца Николая Георгиевича полностью устраивает новая школа на улице Шевченко. Он очень ответственный дедушка, водит внучку на уроки, встречает ее. За месяц с небольшим после того, как открылся третий корпус лицея № 2, отметил один существенный минус. К учебному заведению он не относится, но касается ребят и их родителей.

«Дети идут к домам № 45, 49, но нигде нет пешеходного перехода от улицы Шевченко до концертного зала, а там еще и детский сад № 88», - отметил Николай Георгиевич.

Подмечено верно: проезжая часть на Новом Кавказе узкая. Рядом с перекрестком с Шевченко - нашлепка наподобие лежачего полицейского. Перед преградой притормаживают, но все же есть экстремалы, которые летят напролом. Николай Георгиевич недавно видел одного такого бесшабашного водителя.

«Переходили дети улицу Новый Кавказ, и неслась машина, чуть не сбила девочек», - рассказал мужчина.

Ответственный пензенец обзвонил несколько служб, рассказывая о происшествии. Только, раз наезда на детей не было, никто реагировать не стал. Чуть-чуть как всегда не считается.

Николай Георгиевич предложил вариант решения проблемы: установить знаки пешеходного перехода на Новом Кавказе на пересечении с Шевченко. Водители увидят их издалека и примут во внимание. Жизнь школьников и воспитанников детсада будет спасена.

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