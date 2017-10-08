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Из жизни | Жители дома в пр. Павлова несколько месяцев просят ремонта крыши

08.10.2017|16:12
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Неизвестно, кто больше переживает за состояние крыши 7-го дома в проезде Павлова - жительница второго или первого этажа.

Женщину сверху топит при каждом дожде, а соседка снизу боится, что и до нее вода доберется, потому в управляющую компанию ходит даже чаще, чем хозяйка залитого помещения.

«Я переживаю за свою квартиру, поэтому и помогаю, бегаю. У меня дочь тоже пенсионерка. Мы что будем делать? У нас мужиков нет здесь», - рассказала пензячка Анна Ильинична.

Женщины справляются своими силами. Ремонт кровли сделать не могут, зато устраняют последствия наводнений в квартире оперативно, чтобы не протекло на первый этаж.

«Аня приносила, вот сюда расстилала два раза. Я никак не соберу. Ребят крикнула. Ребята, мальчишки собирали воду, а я тряпкой. А потом упала совсем», - пояснила Галина Федоровна.

Пенсионерка сама забраться на чердак не может. За нее это сделал более молодой житель. С его слов, там дыра.

«Крышу они нам осенью покрыли, сделали. Прозимовали. У нас зима прошла, и все полилось. Все лето. Я написала заявление, ходила потом еще, названивала», - добавила Анна Ильинична.

В итоге коммунальщики пообещали помочь 10-го числа. Женщины не верят. Говорят, сколько летом было 10-х чисел, но что-то мешало. То вышки нет, то рабочих, то материала.

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