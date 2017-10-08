Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|8 окт 2017|16:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  67.53  |  $  57.76
 

Из жизни | На проспекте Строителей произошел прорыв теплосетей

08.10.2017|15:39
Печать

На проспекте Строителей смыло все грядки: прорыв на теплотрассе. Вовсю кипит работа - специалисты откачивают жидкость из камеры. Неподалеку еще одна, видно, как плещется вода, она подступила к крышкам. В некоторых высотках в районе 73-й школы отключили отопление.

«Для нас нормально. У нас дом очень хороший, теплый, стены толстые. Какая-то труба прорвалась у соседнего дома. Пока терпимо, терпим пока», - поделилась пензячка Валентина Яковлевна.

«Мы понимаем, очень много сетей изношено, менять надо полностью, а не кусками», - подчеркнул горожанин Николай Иванович.

На недавней планерке в правительстве области губернатор Иван Белозерцев дал поручение подчиненным держать на контроле вопрос с отоплением, он самый острый сейчас.

«Нет минусовых температур, но тепло надо давать, поэтому как можно быстрее сделать. В течение ближайших 10 дней завершить подачу тепла в жилой фонд и объекты соцкультбыта», - потребовал Иван Белозерцев.

Степень износа сетей высокая. В городе в 2017-м меняют большие участки, но это не решит проблему целиком, еще летом говорил представитель одной из крупных ресурсоснабжающих организаций.

«Это работа не одного года. Я вам прямо говорю: не питайте, пожалуйста, иллюзий, что мы за один год все решим. К сожалению, прямо говорю, будут и в зиму разрывы, но на сегодняшний день надо минимизировать эти разрывы, чтобы не было такого, как в прошлый год», - отметил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов.

В течение трех лет данная ресурсоснабжающая организация намерена вложить порядка миллиарда в замену участков сетей. Только и этой суммы недостаточно на реставрацию всей системы.

0
0
0
0
 
Гость|08.10.2017 16:19|

penzainform.ru писал(a):

«Мы понимаем, очень много сетей изношено, менять надо полностью, а не кусками»,
Все понимают,почему воры не меняют? Куда они девают нефте-газовые триллионы долларов ?

Гость|08.10.2017 16:20|

penzainform.ru писал(a):

«Для нас нормально. У нас дом очень хороший, теплый, стены толстые. Какая-то труба прорвалась у соседнего дома
РАБСКОЕ рассуждение Валентина Яковлевна...Идеальный контингент для нашего государства

Гость|08.10.2017 16:21|

А куда делось легендарное слово "порыв" журналистов местного разлива?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!