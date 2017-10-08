08.10.2017 | 15:39

На проспекте Строителей смыло все грядки: прорыв на теплотрассе. Вовсю кипит работа - специалисты откачивают жидкость из камеры. Неподалеку еще одна, видно, как плещется вода, она подступила к крышкам. В некоторых высотках в районе 73-й школы отключили отопление.

«Для нас нормально. У нас дом очень хороший, теплый, стены толстые. Какая-то труба прорвалась у соседнего дома. Пока терпимо, терпим пока», - поделилась пензячка Валентина Яковлевна.

«Мы понимаем, очень много сетей изношено, менять надо полностью, а не кусками», - подчеркнул горожанин Николай Иванович.

На недавней планерке в правительстве области губернатор Иван Белозерцев дал поручение подчиненным держать на контроле вопрос с отоплением, он самый острый сейчас.

«Нет минусовых температур, но тепло надо давать, поэтому как можно быстрее сделать. В течение ближайших 10 дней завершить подачу тепла в жилой фонд и объекты соцкультбыта», - потребовал Иван Белозерцев.

Степень износа сетей высокая. В городе в 2017-м меняют большие участки, но это не решит проблему целиком, еще летом говорил представитель одной из крупных ресурсоснабжающих организаций.

«Это работа не одного года. Я вам прямо говорю: не питайте, пожалуйста, иллюзий, что мы за один год все решим. К сожалению, прямо говорю, будут и в зиму разрывы, но на сегодняшний день надо минимизировать эти разрывы, чтобы не было такого, как в прошлый год», - отметил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов.

В течение трех лет данная ресурсоснабжающая организация намерена вложить порядка миллиарда в замену участков сетей. Только и этой суммы недостаточно на реставрацию всей системы.