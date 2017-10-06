Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|6 окт 2017|19:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+13oC
Завтра | Ливень |
  67.53  |  $  57.76
 

Из жизни | В пензенских банях со льготников требуют паспорт

06.10.2017|16:11
Печать

Список необходимых для бани вещей теперь расширен. Кроме тазика и веника, с недавних пор требуется и паспорт. Без удостоверения личности льготников теперь не пускают - в этом убедилась пензячка Мария Николаевна.

Раньше было иначе. «Только с пенсионным удостоверением. Предъявляли в кассу, регистрировали его, и нам давали билет за 150 рублей, а так он стоит 300», - рассказала женщина.

Неудобно каждый раз носить документ, удостоверяющий личность.

«Все пенсионеры стали возмущаться, а кассирша говорит, что это начальство. Мы боимся нести паспорта, вдруг наши данные запишут, потом возьмут кредит и нас, старух, облапошат», - переживала Мария Николаевна.

Женщина не понимает, почему нельзя один раз внести данные в компьютер. Документы требуют при каждом посещении.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!