06.10.2017 | 16:11

Список необходимых для бани вещей теперь расширен. Кроме тазика и веника, с недавних пор требуется и паспорт. Без удостоверения личности льготников теперь не пускают - в этом убедилась пензячка Мария Николаевна.

Раньше было иначе. «Только с пенсионным удостоверением. Предъявляли в кассу, регистрировали его, и нам давали билет за 150 рублей, а так он стоит 300», - рассказала женщина.

Неудобно каждый раз носить документ, удостоверяющий личность.

«Все пенсионеры стали возмущаться, а кассирша говорит, что это начальство. Мы боимся нести паспорта, вдруг наши данные запишут, потом возьмут кредит и нас, старух, облапошат», - переживала Мария Николаевна.

Женщина не понимает, почему нельзя один раз внести данные в компьютер. Документы требуют при каждом посещении.