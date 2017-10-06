06.10.2017 | 15:43

Зигзагообразная полоска нового асфальта прочно удерживает установленные этим летом бордюры на улице Литвинова.

Впечатление портит один старый камень, который почему-то не убрали. Кое-где между бордюром и асфальтом образовалась щель. В нее станет попадать вода, зимой она будет замерзать и разрушать покрытие. В некоторых местах оно уже все потрескалось или было заменено на дешевую крошку, снятую с дорог.

На повороте к проезду Литвинова бордюры так раскрошили, что на новые они уже не похожи. И обрывается участок внезапно - как раз там, где так нужен тротуар с защитой от машин. О проблеме уже рассказывала Мария Калмыкова, которая сама ежедневно рискует жизнью.

«Сугроб скрывает пешеходную тропинку. Я с ребенком, да и без ребенка пройти не смогу», - показывала Мария зимой 2016-го.

Сейчас снега нет, но есть грязь и несущиеся мимо машины. Пешеходы выбираются на проезжую часть. Наверное, лучше было бы потратить бюджетные средства не на плохо уложенные новые бордюры и потрескавшийся асфальт, а на тротуар.

«Было бы здорово сделать пешеходный переход», - высказала пожелания местная жительница.