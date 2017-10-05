Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|5 окт 2017|20:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+13oC
Завтра | Ливень |
  67.78  |  $  57.58
 

Из жизни | На улице Сузюмова в Заре образовался провал в асфальте

05.10.2017|17:58
Печать

Вместе с переселенцами в кварталы Зари вереницей потянулись коммунальные проблемы. Улица Сузюмова обживается с лета, еще не все многоэтажки заполнены. Нагрузка на асфальт невелика, однако уже образовался провал у дома № 7.

Именно здесь на стыке двух пешеходных дорожек обязательно надо было установить колодец. Видимо, придется пензенцам не ходить ровными путями, а прыгать через преграду. Пусть экс-жильцы ветхих зданий не теряют связи с действительностью, не расслабляются - видимо, так задумывали проектировщики.

Переезд в новостройки не означает полного исключения бытовых неурядиц. Обитатели, привыкшие к более жестким условиям в Заводском районе, даже и не ропщут.

«Я еще летом видела. Ну, это издержки какие-то», - решила одна из местных жительниц.

Провалы в новых районах - явление частое. На Шуисте, где построены дома для переселенцев, на Чапаева, Долгорукова, отверстия в асфальте возникали частенько и громадные, тоже рядом с колодцами.

Устранение подобных вмятин в ведении компании-застройщика, так как еще действуют гарантийные обязательства, согласно которым ликвидируются провалы, недоделки и поломки.

0
0
0
0
 
Гость|05.10.2017 19:27|

На шуисте нет ливневки,хотя по документам есть

Гость|05.10.2017 19:32|

Распилили...

Гость|05.10.2017 19:47|

Провал в асфальте - это ещё полбеды, беда будет, когда будут дома проваливаться, фундамента то нет под ними. прямо на песочке возвели пять этажей.

Гость|05.10.2017 19:56|

на золе, а не песочке

Гость|05.10.2017 20:00|

Жесткие условия в Заводском районе? Не позорьтесь!!! Вот Заря - жесткачь еще тот..

Гость|05.10.2017 20:18|

Это не провал, это дыра, в смысле Заря

Гость|05.10.2017 20:20|

Не зря люди не хотят уезжать из домов Заводского района, которые у учетом износа лучше новых в Заре.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!