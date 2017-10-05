05.10.2017 | 17:58

Вместе с переселенцами в кварталы Зари вереницей потянулись коммунальные проблемы. Улица Сузюмова обживается с лета, еще не все многоэтажки заполнены. Нагрузка на асфальт невелика, однако уже образовался провал у дома № 7.

Именно здесь на стыке двух пешеходных дорожек обязательно надо было установить колодец. Видимо, придется пензенцам не ходить ровными путями, а прыгать через преграду. Пусть экс-жильцы ветхих зданий не теряют связи с действительностью, не расслабляются - видимо, так задумывали проектировщики.

Переезд в новостройки не означает полного исключения бытовых неурядиц. Обитатели, привыкшие к более жестким условиям в Заводском районе, даже и не ропщут.

«Я еще летом видела. Ну, это издержки какие-то», - решила одна из местных жительниц.

Провалы в новых районах - явление частое. На Шуисте, где построены дома для переселенцев, на Чапаева, Долгорукова, отверстия в асфальте возникали частенько и громадные, тоже рядом с колодцами.

Устранение подобных вмятин в ведении компании-застройщика, так как еще действуют гарантийные обязательства, согласно которым ликвидируются провалы, недоделки и поломки.