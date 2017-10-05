05.10.2017 | 18:45

На одном болте держится крышка на люке, что находится за домом № 25 на улице 8 Марта. Прохожие спешат по своим делам, не замечая опасности.

Взрослому, возможно, и не грозит ничего серьезного: полностью нога вряд ли провалится, а вот у ребенка запросто. Чем это обернется - представить несложно. Минимум - ушиб или вывих, максимум - перелом.

Особенно осторожно вести себя нужно в вечернее время. Фонарей тут нет. Заметить небольшую шатающуюся крышку почти нереально.

Журналисты 11 канала сообщат о проблемном участке в службу газа. Вероятно, колодец принадлежит организации - поставщику голубого топлива.