Пензенское информационное агентство|18+|Среда|4 окт 2017|20:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  67.94  |  $  57.78
 

Из жизни | Открытые колодцы на Кулакова засыпали песком

04.10.2017|16:37
Печать

Сразу несколько открытых колодцев было вокруг детской площадки на улице Кулакова, 15. Об опасном соседстве журналисты 11 канала недавно рассказывали. Одно отверстие было едва прикрыто.

«Хорошо, что досками, а то бросят одну поперек, и мальчишки летают, а то и взрослые полетят», - волновалась горожанка.

Местный житель показал то, что сначала журналисты и не заметили, - люк, заваленный хламом.

«Сначала это была как бы канализация, а почему она в таком состоянии - непонятно», - отметил он.

В итоге после выхода в эфир сюжета картина на Кулакова изменилась. Только появились ли здесь крышки, неясно. Оба колодца засыпали песком, теперь определить, что под ним, нельзя. Со стороны это смотрится как газон.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!