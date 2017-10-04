04.10.2017 | 16:37

Сразу несколько открытых колодцев было вокруг детской площадки на улице Кулакова, 15. Об опасном соседстве журналисты 11 канала недавно рассказывали. Одно отверстие было едва прикрыто.

«Хорошо, что досками, а то бросят одну поперек, и мальчишки летают, а то и взрослые полетят», - волновалась горожанка.

Местный житель показал то, что сначала журналисты и не заметили, - люк, заваленный хламом.

«Сначала это была как бы канализация, а почему она в таком состоянии - непонятно», - отметил он.

В итоге после выхода в эфир сюжета картина на Кулакова изменилась. Только появились ли здесь крышки, неясно. Оба колодца засыпали песком, теперь определить, что под ним, нельзя. Со стороны это смотрится как газон.