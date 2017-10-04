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Из жизни | Дом № 15 на ул. Дружбы может повторить судьбу пятиэтажки на Ударной

04.10.2017|17:34
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Еще один дом в Пензе может повторить судьбу печально известного здания на Ударной, то есть развалиться на глазах у жильцов. Это четырехэтажка № 15 на улице Дружбы. Как и в бывшей общаге, здесь стали выпадать кирпичи из стены.

«Мы просим обратить внимание! До 1 сентября нам обещали сделать, но они этого не делают», - заявила старшая по дому Юлия.

Они - это управляющая компания «МУП Железнодорожного района», которая ухаживает за зданием с 2015 года. Юлия, недавно ставшая старшей по четырехэтажке, подчеркнула: неплательщиков немного, нет поводов не обслуживать дом и не выполнять обещания.

Разрушение здания началось несколько лет назад. Последние зимы обозначили масштабы грядущей катастрофы. В стенах образовались трещины, в них стала проникать вода, намерзают ледяные наросты.

«Две зимы подряд такая ситуация: сосулька с четвертого до первого этажа. Раньше она была до третьего этажа, но так как ничего не делали, она уже сплошь по стене. Живем как в погребе, а никто ничего не делает, хотя деньги платим немалые», - рассказала местная жительница Елена.

Дом на Ударной не ударной волной разрушило. Он рассыпался в течение нескольких лет, сосульки так же вгрызались в здание. В декабре 2016-го рухнула часть несущей конструкции, минувшим летом попадали плиты перекрытия.

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Гость|04.10.2017 19:45|

Реновация - Нас не косается ???????

Власть - ответь на вопрос !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|04.10.2017 19:52|

Путину пишите может Ванька ротик забуксует

Имя: Гость
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