04.10.2017 | 17:34

Еще один дом в Пензе может повторить судьбу печально известного здания на Ударной, то есть развалиться на глазах у жильцов. Это четырехэтажка № 15 на улице Дружбы. Как и в бывшей общаге, здесь стали выпадать кирпичи из стены.

«Мы просим обратить внимание! До 1 сентября нам обещали сделать, но они этого не делают», - заявила старшая по дому Юлия.

Они - это управляющая компания «МУП Железнодорожного района», которая ухаживает за зданием с 2015 года. Юлия, недавно ставшая старшей по четырехэтажке, подчеркнула: неплательщиков немного, нет поводов не обслуживать дом и не выполнять обещания.

Разрушение здания началось несколько лет назад. Последние зимы обозначили масштабы грядущей катастрофы. В стенах образовались трещины, в них стала проникать вода, намерзают ледяные наросты.

«Две зимы подряд такая ситуация: сосулька с четвертого до первого этажа. Раньше она была до третьего этажа, но так как ничего не делали, она уже сплошь по стене. Живем как в погребе, а никто ничего не делает, хотя деньги платим немалые», - рассказала местная жительница Елена.

Дом на Ударной не ударной волной разрушило. Он рассыпался в течение нескольких лет, сосульки так же вгрызались в здание. В декабре 2016-го рухнула часть несущей конструкции, минувшим летом попадали плиты перекрытия.