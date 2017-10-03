03.10.2017 | 18:04

По узким улицам Свинтреста сможет проехать разве что танк, если протиснется. Другой технике сложнее: нет дороги.

Когда Юрий Васильевич поселился в 1-м проезде Молокова, думал, что это недоразумение, скоро приедут рабочие, заасфальтируют, на худой конец щебнем засыплют выбоины. Но пензяк уже лет пять не считается новоселом, однако проезжая часть как в захолустье.

«Областной центр, а люди живут в грязи. Я приехал из Тамбовской области, там еще хуже, чем в Пензенской. Но в данном месте дороги нет. Надо сделать каким-то образом», - отметил мужчина.

Частный сектор, как обычно, оказался в невыгодном положении. Ему в лучшем случае достанется асфальтовая крошка, если населению удастся достучаться до администрации района или до депутата по своему округу.