02.10.2017 | 16:18

Житель дома № 111 на ул. Ладожской Борис Яковлевич рассказал журналистам 11 канала, что лифт в первом подъезде стал похож на камеру пыток. Ему повезло, что выскочил удачно - дверцами не зажало. Соседке с восьмого этажа удача улыбаться не стала: при попытке зайти в кабину двери начали автоматически закрываться.

«Один раз я сидел полчаса, ждал, пока откроют. Вызвал аварийку. Спросите любого, все скажут, что лифт не работает», - пожаловался Борис Яковлевич.

Когда кабина настроена миролюбиво, она даст шанс выйти и не быть зажатым, если успеть выпрыгнуть за четыре секунды. Но такое благодушное расположение духа бывает нечасто. Люди уже запутались и не могут сравнить, что страшнее: повиснуть в клетке между этажами или испытать прием удушающего захвата дверцами.

Во время беседы прибыли рабочие из организации «Пензалифт», чтобы в очередной раз чинить злополучный механизм. Съемочную группу увидеть не ожидали.

«Починить его реально, сейчас починим. Лифт работает без связи, по звонкам жителей, а это тяжело», - пояснили ремонтники.