02.10.2017 | 18:01

Дорогу на Ударной капитально отремонтировали, а про въезд к дому № 32 не подумали. Участок небольшой, но на него асфальта не хватило.

«Люди с работы идут и кувыркаются на этом участке. Фонарь здесь есть, но вот рядом есть колодец, который непонятно, как закрыт», - рассказывает местная жительница Татьяна Ивановна.

Не только здесь необходим ремонт. В двадцати метрах есть еще одна проблемная зона.«Я просила: «Сделайте этот участок, может, кафе вам заплатит, их же машины тут бьют», - добавила Татьяна Ивановна.

Женщина добивается обновления твердого покрытия еще по одной причине.«Я везла мужа на коляске, он у меня инвалид, и не могла проехать по колдобинам. Этот участок небольшой. Неужели нельзя сделать?» - вздохнула горожанка.

А покрытие рядом с домом напоминает лоскутное одеяло - все в заплатках. Татьяна Ивановна, несмотря на это, заметила, что лучше так, чем если бы тут вообще одни выбоины были.