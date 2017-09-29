29.09.2017 | 18:28

На крошечную игровую зону на Кулибина приходят десятки малышей, потому что на ближайших улицах других нормальных площадок нет.

«Площадь большая, но пустая, а детей очень много. Нам нужны качели маленькие, горочка, лавочку обещали», - заметила местная жительница Надежда Ивановна.

Территория находится рядом с домом № 12 на улице Кулибина. Журналисты рассказали жителям о действующей с прошлого года программе благоустройства дворов: людям необходимо собрать подписи и направить бумагу с просьбой о включении в план работ.

Новые игровые элементы устанавливают там, где много детей и активных граждан, готовых ухаживать за площадкой. Оказалось, местные ничего о такой возможности не слышали. Хотя безынициативными их назвать нельзя. Ранее они обращались к народному избраннику от своего округа.

«Мы к нему ходим восемь лет подряд, заявление лежит у него. Но результатов не видим», - пожаловалась Надежда Ивановна.

Просят люди помочь и с дорогой с торца дома № 10 на Кулибина. Проезжая часть тут разбитая. Многие передвигаются на авто по тротуару.

«Когда-то эта дорога была заасфальтирована, был тротуар, а теперь все это ушло в землю. А рядом школа. Получается, что машины едут, а дети в кусты лезут от них», - посетовала Надежда Ивановна.