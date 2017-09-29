29.09.2017 | 17:27

В программе «Служба 11» жительница улицы Светлополянской Наталья Васильевна пожаловалась на то, что подстанция скорой медицинской помощи при местной больнице закрылась. Главный врач ГБУЗ «Областная станция скорой помощи» Владимир Атякшев заверил, что пункт в Согласии будет, а вот приезжать туда для периодических уколов не стоит.

«Мы остались без рук! Врач назначает по две инъекции в день. Первую я делаю в процедурном кабинете. А вторую как же? Ребятишки меня подвозят в станцию скорой помощи, там укольчик делают», - рассказала Наталья Васильевна.

«До недавнего времени подстанция скорой помощи № 4 располагалась в здании клинической больницы № 4. На время ремонта в данной больнице нам передали здание бывшей баклаборатории. Летом там провели косметический ремонт. Это было сделано для удобства жителей», - пояснил Владимир Атякшев.

Все лето пункт базировался по другому адресу - на Новоказанской. Скоро он вернется в Согласие, но приходить туда и делать уколы люди не смогут. Это не поликлиника.

«Где-то в начале октября мы переедем на данную подстанцию, где будут располагаться персонал и бригада скорой помощи. Плановую медицинскую помощь станция скорой помощи не оказывает. Люди могут обратиться с экстренной патологией», - подчеркнул Владимир Атякшев.