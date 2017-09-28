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Из жизни | Ученики лицея № 29 вынуждены ходить на уроки вдоль глубокой траншеи

28.09.2017|14:36
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Проезжую часть между многоэтажками на Коммунистической и Ворошилова превратили в траншею. Люди жаловались на эту дорогу еще в 2016-м, но тогда они не подозревали, что будут жалеть о ней как о хорошей. Теперь совсем никакой не осталось.

На Дунаевке идет капитальный ремонт тепловых сетей. Жители нескольких многоэтажек лишились выезда из дворов: перед ним пропасть с коммуникациями.

«Мы ныряем из одного дома в другой, паркуемся то у одних, то у других. Задними дворами объезжаем. Это длится уже месяца два», - рассказала горожанка.

На информационном щите указаны сроки проведения работ: с 23 августа по 29 сентября. Но к этому дню специалисты подведут коммуникации, и, возможно, в дома на Коммунистической, Суворова, Ворошилова начнет поступать тепло. Дорогу к октябрю не сделают. Значит, люди продолжат искать обходные пути.

Напомним: дорогой вдоль пропасти и над ней пользуются ученики лицея № 29, их родители, малыши из ближайших детских садов и жители многоэтажек в округе.

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Гость|28.09.2017 19:56|

Уважаемые жители! Ну ведь для нас же делают, давайте потерпим! И не месяц вовсе, а дней 10. Не создавайте нервозную обстановку, пусть рабочие делают свою работу спокойно!

Имя: Гость
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