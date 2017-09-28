28.09.2017 | 14:36

Проезжую часть между многоэтажками на Коммунистической и Ворошилова превратили в траншею. Люди жаловались на эту дорогу еще в 2016-м, но тогда они не подозревали, что будут жалеть о ней как о хорошей. Теперь совсем никакой не осталось.

На Дунаевке идет капитальный ремонт тепловых сетей. Жители нескольких многоэтажек лишились выезда из дворов: перед ним пропасть с коммуникациями.

«Мы ныряем из одного дома в другой, паркуемся то у одних, то у других. Задними дворами объезжаем. Это длится уже месяца два», - рассказала горожанка.

На информационном щите указаны сроки проведения работ: с 23 августа по 29 сентября. Но к этому дню специалисты подведут коммуникации, и, возможно, в дома на Коммунистической, Суворова, Ворошилова начнет поступать тепло. Дорогу к октябрю не сделают. Значит, люди продолжат искать обходные пути.

Напомним: дорогой вдоль пропасти и над ней пользуются ученики лицея № 29, их родители, малыши из ближайших детских садов и жители многоэтажек в округе.