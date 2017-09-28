28.09.2017 | 16:37

Жительница дома № 10 на улице Ворошилова убедилась, что коммунальщики, когда захотят, в силах сделать свою работу нормально. Пенсионерка еще в июне рассказывала журналистам 11 канала, что лет шесть добивается того, чтобы коммунальщики соорудили приступок перед дверью. Ей тяжело спускаться и подниматься на порог, а сотрудники ЖКХ не придавали значения проблеме. Но и отказывать в помощи они не спешили.

«Мастер сказал, что будут делать ремонт в подъезде и сделают мне. Ремонт уже год назад сделали, но опять ничего», - пожаловалась пенсионерка.

После выхода в эфир сюжета сюда все-таки пришли люди из управляющей компании и сделали крошечную ступеньку.

«Они привозили 20 штук кирпичей. Был главный инженер, наверное, все рассчитал», - рассказала женщина.

В реальности же получилось, что уместиться на пороге сложно. После этой жалобы вновь последовала реакция.

«Показали по телевидению, а на следующий день сделали площадочку. Сейчас выходить хорошо, ничего не могу сказать. Но сколько было положено трудов!» - заметила горожанка.

Пенсионерка одновременно благодарит бригаду за труд и ругает за некачественную работу. Ступенька в трещинах, вряд ли она прослужит долго.