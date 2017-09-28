28.09.2017 | 18:27

На улице Мира продолжаются эксперименты с покрытием. Теперь оно по-настоящему твердое. Раньше тут лежали ковры - они защищали ноги людей от грязи. Правда, когда журналисты 11 канала снимали здесь сюжет, их было еще немного. Хватило только на самые проблемные участки. А теперь снова изменения, которыми довольны не все. Думали, что будет и асфальт, а его нет. Дорожку засыпали щебенкой, но не повсеместно.

Где-то ее раскидали узорами, где-то остались проплешины, а в одном месте вообще досталось только ямкам. Ходить по такой пересеченной местности могут не все. Особенно сложно женщинам на каблуках. Местный житель Владимир Григорьевич рассказал, что рабочие спешили.

«Припекло! В воскресенье были выборы, тогда же и привезли щебень. Стыдно: кто будет по щебню ходить?», - возмутился пензенец.

Так что вариант с коврами теперь воспринимается народом более благосклонно. Кстати, дорогу ремонтировали не только таким необычным строительным материалом.

«Начали люди таскать доски. Заасфальтруйте! Неужели вам не стыдно? Тут гостиница, ходят гости, спортсмены. А приходится обходить болото», - заявил Владимир Григорьевич.

Некоторые прохожие все-таки надеются, что асфальтировка запланирована. Просто поверить в то, что долгожданный ремонт закончился таким странным образом, они не могут.