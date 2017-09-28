28.09.2017 | 15:36

Город постепенно избавляется от незаконно установленных объектов - павильонов, магазинов, расторгает с некоторыми договоры аренды. Таких точек в Пензе свыше 100.

Несколько десятков уже снесли. Например, на Суворова, за остановкой «Улица Шевченко».

«Рядышком стояли ларьки, потом их перенесли подальше, но и оттуда убрали. Молоко продавали, сметану», - рассказали горожане.

Конструкции увезли, а следы их пребывания никуда не делись. Переломанная плитка, щебень неряшливо рассыпаны на участке.

«Я думаю, что территории должны быть строго закреплены и за них должен отвечать тот, за кем они закреплены», - заметил пожилой пензенец.

Странно, что еще никто не позарился на так небрежно оставленный щебень: обычно таким материалом автовладельцы засыпают стоянки во дворах. Хотя объяснение есть: в этом районе много коммерческих объектов, оборудованных камерами видеонаблюдения.