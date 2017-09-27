27.09.2017 | 15:12

У кардиологического центра в Арбекове заботу о пешеходах проявили только в одном направлении. К этому медицинскому учреждению по асфальтированной тропе можно дойти только от больницы имени Захарьина. А дальше людям предлагается на выбор или узкая, но твердая полоска с одной стороны, или чернозем с другой - на ул. Лядова.

Пензенец Сергей Николаевич, пока шагал к съемочной группе 11 канала, заготовил целую речь.

«В кардиологическом центре люди должны чувствовать себя в безопасности. А ввиду такого положения вещей нужно предпринимать меры. Нужны тротуары и парковочные места. Пешеходу пройти негде. Тропинку протоптали вроде бы, но это только в сухое время», - отметил мужчина.

«Здесь вообще вдоль дороги нет тропинки. А через газон - там грязищи по колено», - добавила другая горожанка.

Невдомек людям, что кардиоцентр строился на огромной площади, ведь было изначально известно, что он федерального значения. Почему не предусмотрели удобства для пешеходов хотя бы на стороне учреждения, непонятно.