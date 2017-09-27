27.09.2017 | 15:21

У входа на контейнерную площадку на проспекте Строителей расположилась торговая точка. Продавщице место не нравится: фрукты и овощи с запахом гниющих отходов.

«Задыхаюсь! Свалку надо убирать», - пожаловалась она.

«Запах невозможный. Я еще подумал: что они тут делают? Продают. Непорядок, конечно», - отметил один из прохожих.

Где прилавок поставили, там и будут сбывать товар. Точка незаконная. Женщина возможно и не в таких условиях работала. Привыкла к комиссиям, явлению чиновников.

«Их выгоняют периодически, штрафуют. Они уезжают, а потом возвращаются», - рассказала пожилая горожанка.

Рейды по несанкционированной торговле в городе проводят часто. Протоколы составляют на продавца, штраф от 1 500 до 3 000 рублей. Как замечают чиновники, сумма торговцев не смущает.

Спрос есть, прибыль перекрывает штрафы. Стоят же люди рядом с прилавком, выбирают овощи и фрукты и не смущает их запах контейнерной площадки в шаге от торговой точки.