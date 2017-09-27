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Из жизни | На проспекте Строителей торгуют овощами у контейнерной площадки

27.09.2017|15:21
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У входа на контейнерную площадку на проспекте Строителей расположилась торговая точка. Продавщице место не нравится: фрукты и овощи с запахом гниющих отходов.

«Задыхаюсь! Свалку надо убирать», - пожаловалась она.

«Запах невозможный. Я еще подумал: что они тут делают? Продают. Непорядок, конечно», - отметил один из прохожих.

Где прилавок поставили, там и будут сбывать товар. Точка незаконная. Женщина возможно и не в таких условиях работала. Привыкла к комиссиям, явлению чиновников.

«Их выгоняют периодически, штрафуют. Они уезжают, а потом возвращаются», - рассказала пожилая горожанка.

Рейды по несанкционированной торговле в городе проводят часто. Протоколы составляют на продавца, штраф от 1 500 до 3 000 рублей. Как замечают чиновники, сумма торговцев не смущает.

Спрос есть, прибыль перекрывает штрафы. Стоят же люди рядом с прилавком, выбирают овощи и фрукты и не смущает их запах контейнерной площадки в шаге от торговой точки.

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Гость|27.09.2017 19:32|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

6 февраля 1992 года был опубликован Указ первого Президента России Бориса Ельцина, одновременно возглавлявшего правительство, "О свободе торговли".

Указом президента предприятиям и гражданам разрешалось торговать, в том числе, с рук, лотков и автомашин в любых удобных для них местах, за исключением проезжей части улиц, станций метро и территорий, прилегающих к зданиям государственных органов власти и управления. А местным органам власти и управления предписывалось содействовать свободной торговле и принять меры к организации оптовых рынков в городах и районных центрах, а также обеспечить свободное перемещение товаров на территории страны. Задержание и изъятие любых грузов, перевозимых "транспортными и иными средствами, а также истребование каких-либо документов на эти грузы запрещалось за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Даже Ельцин понимал,что в нищих районах,таких как Пенза нужно вводить свободную торговлю.Люди этим и спаслись в 90-х.Это время опять наступило.

Гость|27.09.2017 19:37|

Что вы докопались. Это рынки пошаговой доступности

Гость|27.09.2017 19:38|

Эльцинд пропил страну

Имя: Гость
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