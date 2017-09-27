За две ночи из двора дома № 111 на Ладожской исчезли пять автомобилей. Это утверждают жители, которые лишь наутро обнаруживали пропажи.
«Сын собрался идти на работу, вышел, а машины нет», - рассказала местная жительница Надежда Бирюкова.
Той ночью исчез и автомобиль Сергея.
«Стали звонить в полицию, в ГАИ, там сказали, что моя машина на штрафстоянке. Хотя здесь никаких указателей, что остановка запрещена, нет. Вроде бы проходит пешеходная дорожка, но можно ли ее так назвать»?, - пояснил мужчина.
Жители улицы Ладожской не понимают, кому автомобили помешали ночью - пешеходы все равно тут не ходят.
«Я спросил, во сколько привезли мою машину, оказалось, в 1:20. Ночью! Ладно, если бы днем, но и тогда бы нужно сообщить владельцу, что машину эвакуируют», - заметил Сергей.
В итоге владельцу предстоит заплатить 2 500 рублей - за эвакуацию и хранение авто на штрафстоянке.
«Конечно, здесь они мешаются. Но сейчас погода хорошая, дорога свободна. Не знаю, кому она помешала. Может, они так деньги зарабатывают? Нам ставить некуда», - недоумевала Надежда Бирюкова.
Если разобраться, то получается, что на штрафстоянку здесь могут отправить все автомобили, ведь во дворе специально оборудованной парковки нет, люди оставляют железных коней фактически на газоне.
penzainform.ru писал(a):Помимо машины заберите у него права