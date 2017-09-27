27.09.2017 | 16:45

За две ночи из двора дома № 111 на Ладожской исчезли пять автомобилей. Это утверждают жители, которые лишь наутро обнаруживали пропажи.

«Сын собрался идти на работу, вышел, а машины нет», - рассказала местная жительница Надежда Бирюкова.

Той ночью исчез и автомобиль Сергея.

«Стали звонить в полицию, в ГАИ, там сказали, что моя машина на штрафстоянке. Хотя здесь никаких указателей, что остановка запрещена, нет. Вроде бы проходит пешеходная дорожка, но можно ли ее так назвать»?, - пояснил мужчина.

Жители улицы Ладожской не понимают, кому автомобили помешали ночью - пешеходы все равно тут не ходят.

«Я спросил, во сколько привезли мою машину, оказалось, в 1:20. Ночью! Ладно, если бы днем, но и тогда бы нужно сообщить владельцу, что машину эвакуируют», - заметил Сергей.

В итоге владельцу предстоит заплатить 2 500 рублей - за эвакуацию и хранение авто на штрафстоянке.

«Конечно, здесь они мешаются. Но сейчас погода хорошая, дорога свободна. Не знаю, кому она помешала. Может, они так деньги зарабатывают? Нам ставить некуда», - недоумевала Надежда Бирюкова.

Если разобраться, то получается, что на штрафстоянку здесь могут отправить все автомобили, ведь во дворе специально оборудованной парковки нет, люди оставляют железных коней фактически на газоне.