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Из жизни | Автомобили из пензенских дворов отправляют на штрафстоянку

27.09.2017|16:45
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За две ночи из двора дома № 111 на Ладожской исчезли пять автомобилей. Это утверждают жители, которые лишь наутро обнаруживали пропажи.

«Сын собрался идти на работу, вышел, а машины нет», - рассказала местная жительница Надежда Бирюкова.

Той ночью исчез и автомобиль Сергея.

«Стали звонить в полицию, в ГАИ, там сказали, что моя машина на штрафстоянке. Хотя здесь никаких указателей, что остановка запрещена, нет. Вроде бы проходит пешеходная дорожка, но можно ли ее так назвать»?, - пояснил мужчина.

Жители улицы Ладожской не понимают, кому автомобили помешали ночью - пешеходы все равно тут не ходят.

«Я спросил, во сколько привезли мою машину, оказалось, в 1:20. Ночью! Ладно, если бы днем, но и тогда бы нужно сообщить владельцу, что машину эвакуируют», - заметил Сергей.

В итоге владельцу предстоит заплатить 2 500 рублей - за эвакуацию и хранение авто на штрафстоянке.

«Конечно, здесь они мешаются. Но сейчас погода хорошая, дорога свободна. Не знаю, кому она помешала. Может, они так деньги зарабатывают? Нам ставить некуда», - недоумевала Надежда Бирюкова.

Если разобраться, то получается, что на штрафстоянку здесь могут отправить все автомобили, ведь во дворе специально оборудованной парковки нет, люди оставляют железных коней фактически на газоне.

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Гость|27.09.2017 18:37|

penzainform.ru писал(a):

. Хотя здесь никаких указателей, что остановка запрещена, нет
Помимо машины заберите у него права

Гость|27.09.2017 18:39|

penzainform.ru писал(a):

Конечно, здесь они мешаются. Но сейчас погода хорошая, дорога свободна
Конечно, признается, что нарушает правила, но все равно ставит, ибо веси себя как быдло у нас в городе - норма!!!!

Гость|27.09.2017 18:43|

Сначала нужно обустроить стоянки для автомобилей, а потом штрафы накладывать! У нас любят запрещать, а вот улучшить что-то, обустроить, найти выход - нет. И народ злорадствует чужой проблеме! Грустно!!!

Гость|27.09.2017 18:46|

Надо всех, кто на газоне паркуется, эвакуировать! Пусть даже за проволокой со столбиками. Проволоку кусать, столбики ломать, ведро эвакуировать!

Гость|27.09.2017 19:03|

тебя дебила надо эвакуировать на кладбище.

Гость|27.09.2017 19:06|

Я давно в очереди на кладбище стою, но такие недебилы как ты, без очереди проскакивают.

Гость|27.09.2017 19:14|

Почему не делают парковки, потому-что ЗЕМЛИ не межеваны и все вопросы в администрацию, а ОНИ валят на собственников...

Гость|27.09.2017 19:20|

Машина была закрыта на цепочку и огорожена колышками, но ее все равно забрали. Хахаха. Там вам и надо! Отличная новость!

Гость|27.09.2017 19:24|

Голосуйте за Путина! Платите бабло!

Гость|27.09.2017 19:27|

penzainform.ru писал(a):

Вроде бы проходит пешеходная дорожка
penzainform.ru писал(a):
не понимают, кому автомобили помешали
penzainform.ru писал(a):
Конечно, здесь они мешаются.
penzainform.ru писал(a):
Нам ставить некуда
Типичное пензенское быдло.

Гость|27.09.2017 19:28|

Гость писал(a):

Сначала нужно обустроить стоянки для автомобилей, а потом штрафы накладывать!
Сначала нужно решить вопрос со стоянкой, а потом машину покупать.

Гость|27.09.2017 19:28|

Бородина, 1. Весь газон около спецшколы забит машинами с колышками и цепочками. Причем машины от проперженых жигулей до лексусов с блатными номерами. Слабо Лексус х777хх эвакуировать?

Гость|27.09.2017 19:30|

Бизнес по буртасски )))))

Гость|27.09.2017 19:37|

Гость писал(a):

ЗЕМЛИ не межеваны
Россия самая большая страна в мире, а машину поставить негде. Слава Крошке Цахесу!

Гость|27.09.2017 19:47|

Какая приятная новость. Все тазы со дворов отправьте на штрафстоянку.

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