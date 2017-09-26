26.09.2017 | 17:28

Жильцы нескольких многоэтажек на проспекте Строителей требуют установить «лежачего полицейского» на дороге вдоль дома № 156а. Она идет параллельно основной, на которой есть и зебра, и светофоры.

«В библиотеке им. Лермонтова постоянно проходят разные форумы, собрания, конференции. Данный участок дороги превратился в проезжую часть. Плюс здесь едут из торговых центров», - рассказала местная жительница Оксана.

Голубей тут сбивают на лету часто, дворники не успевают убирать с дороги раздавленные тушки. Птиц люди не оплакивают, но на днях женщины рыдали при виде разбившегося велосипедиста. Автомобиль задел мальчика.

«Разрешите хотя бы за счет собственных средств положить «лежачего полицейского». Нам объясняют: это запрещено, ждите 2018 года», - добавила Оксана.

Вице-мэр Юрий Ильин обнадежил: установка знака «Ограничение максимальной скорости» в местном проезде в планах, только срок - через год - никого из жителей не устраивает.

Они уже видели как сбили ребенка, как проезжающие авто задевали людей, как машины сталкивались, резко тормозя перед пешеходом. Будь территория придомовая, жители давно бы установили шлагбаум или искусственную неровность за свой счет. Но проезд на муниципальной земле.