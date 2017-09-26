Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|26 сен 2017|19:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  68.02  |  $  57.52
 

Из жизни | Защитные заборы на пензенских улицах могут помешать уборке снега

26.09.2017|14:54
Печать

Бывший коммунальщик Геннадий интересуется, как зимой будут чистить снег на дорогах. Недавно установленные защитные ограждения помешают технике. Мужчина считает, что город просто встанет во время снегопада.

«Обычно весь снег складируют именно на эту пустующую часть дороги, чтобы потом можно было его грузить в машину. Сейчас все огородили забором, как они будут чистить проезжую часть, я не знаю. Вывезти снег одномоментно невозможно», - отметил Геннадий.

Вопросы по поводу осадков и изгородей возникали и раньше. Еще в 2015-м их обсуждали на заседании городской думы.

«В следующем году, несмотря на множество предписаний от надзорных органов, мы ставить заборы не будем с учетом дефицита бюджета и неудобства эксплуатации», - пояснил тогда зам. главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Такие ограждения стали появляться с начала 2013 года. Сначала ими оборудовали улицы Кирова, Окружную и Карпинского. Потом дело дошло и до центра. Тогда-то и возник вопрос: как с ними быть зимой? Снег трудно убирать.

0
0
0
0
Гость|26.09.2017 18:43|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ЗАБОРЫ ОТ ДЯДИ ТЯП-ЛЯПА ЭТО ТИПИЧНОЕ ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ.ОНИ УСТАНОВЛЕНЫ В ХАОТИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ ПО ПРИМЕРУ ДЕЛЕЖА ОТКАТОВ.КТО ИХ ПРИНИМАЛ НЕИЗВЕСТНО.В ЭЛЕМЕНТАХ ЗАБОРА НАХОДЯТСЯ НЕ ЗАЧИЩЕННЫЕ ШТАМПЫ,КОТОРЫЕ РЕАЛЬНО НЕҪУТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ.А КАК СОБРАНЫ САМИ СЕКЦИИ???КУСТАРЩИНА.

Гость|26.09.2017 18:45|

Снег нужно чистить и вывозить,а не сваливать на тротуары. А чистку начинать заблаговременно,а не через сутки.

Гость|26.09.2017 18:48|

Наш город Зазаборинск, а по соседству с ним - Заколючинск. Всё нормально.

Как ходить во дворах,когда обнесены заборами? Как чистить снег зимой? Да никак! ГОРОД ГЛУПОВ

Гость|26.09.2017 18:52|

penzainform.ru писал(a):

«Обычно весь снег складируют именно на эту пустующую часть дороги, чтобы потом можно было его грузить в машину
Есть такие машины, типа рука- захват. Они не на обочину, а прямо как комбаен зерно, сразу в сопутствующий самосвал перекидывают.

Гость|26.09.2017 18:56|

Сначала заборы поставят, деньги отмоют а затем будут думать как их убрать, и снова деньги отмоют. Забота о народе, слуги народа не в накладе

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!