26.09.2017 | 14:54

Бывший коммунальщик Геннадий интересуется, как зимой будут чистить снег на дорогах. Недавно установленные защитные ограждения помешают технике. Мужчина считает, что город просто встанет во время снегопада.

«Обычно весь снег складируют именно на эту пустующую часть дороги, чтобы потом можно было его грузить в машину. Сейчас все огородили забором, как они будут чистить проезжую часть, я не знаю. Вывезти снег одномоментно невозможно», - отметил Геннадий.

Вопросы по поводу осадков и изгородей возникали и раньше. Еще в 2015-м их обсуждали на заседании городской думы.

«В следующем году, несмотря на множество предписаний от надзорных органов, мы ставить заборы не будем с учетом дефицита бюджета и неудобства эксплуатации», - пояснил тогда зам. главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Такие ограждения стали появляться с начала 2013 года. Сначала ими оборудовали улицы Кирова, Окружную и Карпинского. Потом дело дошло и до центра. Тогда-то и возник вопрос: как с ними быть зимой? Снег трудно убирать.