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Из жизни | На остановке «Улица Шевченко» появилось глубокое отверстие

26.09.2017|15:17
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На тротуаре на Суворова, близ остановки «Улица Шевченко», появилось странное отверстие, похожее на лунку для гольфа. Она хорошо известна за рубежом, а большинству россиян - по иностранным фильмам. Пензенцы гадают, как возникло отверстие.

«Я говорю: это будут ставить столб, чтобы ездить нельзя было», - предположил один горожанин.

«Это, наверное, колодец связистов, колодец связи», - решил второй.

Заметно, что отверстие глубокое. Если не расширится вход в шахту, то со временем дыра заполнится дорожным мусором. Когда проезжают машины, вся пыль и грязь ссыпается в углубление.

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Гость|26.09.2017 18:48|

это просто кто-то плохо кладет асфальт

Гость|26.09.2017 18:53|

Гость писал(a):

это просто кто-то плохо кладет асфальт
На редкость глупое высказывание

Гость|26.09.2017 19:03|

Анальное отверстие

Гость|26.09.2017 19:22|

Чье?Твое?

Гость|26.09.2017 19:25|

Гость писал(a):

Чье?Твое?
Твоё, пидор

Имя: Гость
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