26.09.2017 | 15:17

На тротуаре на Суворова, близ остановки «Улица Шевченко», появилось странное отверстие, похожее на лунку для гольфа. Она хорошо известна за рубежом, а большинству россиян - по иностранным фильмам. Пензенцы гадают, как возникло отверстие.

«Я говорю: это будут ставить столб, чтобы ездить нельзя было», - предположил один горожанин.

«Это, наверное, колодец связистов, колодец связи», - решил второй.

Заметно, что отверстие глубокое. Если не расширится вход в шахту, то со временем дыра заполнится дорожным мусором. Когда проезжают машины, вся пыль и грязь ссыпается в углубление.