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Из жизни | Коммунальщики вскрыли новый асфальт на улице Кулибина

26.09.2017|18:03
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Жители улицы Кулибина долго ждали новых бордюров и идеально ровного асфальта. Ремонтом внутриквартальной дороги местные жители остались довольны, даже несмотря на частично закатанные люки. Но любовались покрытием они недолго. Коммунальщики начали копать, чтобы устранить утечку.

Приехали они и на следующий день: оказалось, что после работ часть кирпичной кладки колодца осыпалась. Пришлось восстанавливать. Журналисты 11 канала приехали к дому № 7 в обеденный перерыв. Сотрудники Горводоканала скучали внутри затихшей техники.

«Начальство делает деньги на этом! Они что, не знали, что здесь сломано?» - возмутилась Галина Кузьминична. Женщина обратила внимание и на новые бордюры, и на отсутствие ливневки.

«Я прожила здесь 70 лет, всегда бардак. Дороги делают для машин, а для детей - вода будет, по щиколотку детей в садик вести», - добавила Галина Кузьминична.

Во время ремонта автомобилистам для проезда оставили лишь узкую полоску, где могла проехать не любая машина.

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Гость|26.09.2017 18:46|

ничего страшного, пусть копают.

Гость|26.09.2017 18:55|

Дороги сузить, тротуары расширить!

Гость|26.09.2017 19:00|

Если где-то положили новый асфальт, значит скоро там будут копать (народная примета)

Гость|26.09.2017 19:04|

penzainform.ru писал(a):

«Начальство делает деньги на этом! Они что, не знали, что здесь сломано?»
Очень помогает,когда начинают бить по морде.Наглой,хитрой морде.

Имя: Гость
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