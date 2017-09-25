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Из жизни | Жители домов на Аустрина недовольны ремонтом дороги во дворах

25.09.2017|16:22
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Жильцы домов № 148 и 144 на Аустрина обсуждают ремонт дороги. У 144-го заасфальтировали проезжую часть, а у 148-го территорию для стоянки машин.

«Сделали вдоль дома, но у нас подъездные площадки плохие, тротуар около люка провалился, там три дыры. Это нужно сделать, иначе нельзя жить в нормальном обществе», - подчеркнула горожанка Таисия Сергеевна.

Одна часть выравнивалась несколько дней назад, но не полностью. Люди обращались к народному избраннику по округу. Он якобы пообещал довести внутриквартальное полотно вплоть до основной дороги на Аустрина. Но эти полторы сотни метров так и остались в колдобинах.

У 148-го дома дорогу ремонтировали в 2016-м. Народ за год оценил сделанное, он не очень-то доволен.

«Асфальт положили неправильно, поэтому получился провал. У них же есть приборы, чтобы определить, ровно или нет. Получилась яма, глубина. Пройдет дождичек, будет большая лужа. По ней нельзя проходить. Летом еще терпимо. А дети не понимают, лезут в эту лужу», - заметила местная жительница Валентина Владимировна.

Напомним: на каждый округ выделяется по полтора миллиона из бюджета города. На данной территории деньги распределяются на семь объектов. Понятно, что участки асфальтировки в таком случае будут небольшими.

Если жителям домов на Аустрина хочется видеть свою территорию благоустроенной не клочками, а целиком, им надо вступить в программу, которая действует в городе. Она связана с благоустройством дворов.

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