25.09.2017 | 17:48

На длинном отрезке улицы Ударной - от Циолковского до Гагарина - журналисты 11 канала обнаружили решетки на ливнеприемниках лишь в трех местах. Все остальные отверстия для дождевой воды открыты.

Причем осталась защита только там, где при ремонте дороги бригада уложила асфальт с заступом. Видимо, это и спасло. Неизвестные просто не сумели вытащить решетку.

В этой ситуации коммунальщики почему-то не реагируют. Мало того что они оперативно не закрыли опасные участки, так еще и не поставили предупреждающее ограждение. Лишь сами водители кое-где воткнули ветки, чтобы кто-нибудь не влетел колесом в дыру.

В Интернете полно роликов на данную тему - из разных городов России. Например, в Томске водитель не заметил опасность, он находился на перекрестке и следил за другими участниками движения.

«Поворачивал со второстепенной улицы, скорость была небольшая. Представьте, что могло быть при скорости 60 километров в час», - отметил томский водитель.

Это можно наглядно увидеть в других видео, где мчащиеся автомобили попадают колесами в открытые люки. Машины разворачивает на полном ходу, а то и подкидывает в воздух.