На длинном отрезке улицы Ударной - от Циолковского до Гагарина - журналисты 11 канала обнаружили решетки на ливнеприемниках лишь в трех местах. Все остальные отверстия для дождевой воды открыты.
Причем осталась защита только там, где при ремонте дороги бригада уложила асфальт с заступом. Видимо, это и спасло. Неизвестные просто не сумели вытащить решетку.
В этой ситуации коммунальщики почему-то не реагируют. Мало того что они оперативно не закрыли опасные участки, так еще и не поставили предупреждающее ограждение. Лишь сами водители кое-где воткнули ветки, чтобы кто-нибудь не влетел колесом в дыру.
В Интернете полно роликов на данную тему - из разных городов России. Например, в Томске водитель не заметил опасность, он находился на перекрестке и следил за другими участниками движения.
«Поворачивал со второстепенной улицы, скорость была небольшая. Представьте, что могло быть при скорости 60 километров в час», - отметил томский водитель.
Это можно наглядно увидеть в других видео, где мчащиеся автомобили попадают колесами в открытые люки. Машины разворачивает на полном ходу, а то и подкидывает в воздух.