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Из жизни | Пензенцы с улицы Саранской хотят снести беседку в китайском стиле

24.09.2017|13:35
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Жильцы дома № 5 на улице Саранской выстроили беседку почти в китайском стиле. Двор разделен на несколько зон - одна другой интереснее и каждая в цветах.

Малое архитектурное сооружение с романтической картинкой соперничает с прозаическим навесом, но под ним зато большое количество посадочных мест. Если в псевдокитайской беседке-маломерке удобно расположиться могут только двое, то под полиэтиленовым пологом найдет приют целая компания.

На этом романтика кончается. Именно сборища портят пейзаж. В доме нашелся человек, доведенный до отчаяния и готовый разрушить все постройки.

«Все, кто здесь сидит, живут на той стороне, а я на этой. У меня сын-инвалид, да и я сама уже никудышная. По ночам дышу на балконе, и мне приходится гонять пьяниц. Мне это абсолютно не надо, мне эти пьяницы мешают», - заявила местная жительница Валентина Александровна.

Найдутся ли защитники у уютного уголка? Смогут ли отстоять? Местный охранник правопорядка Тузик свои позиции сдал, на чужих голос не повышает. За миску супа и кость служит и нашим и вашим. А ведь ему люди уже и дом построили, понадеявшись на порядочность собаки.

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Гость|24.09.2017 15:57|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

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