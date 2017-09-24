24.09.2017 | 13:51

«Ходить ни в школу, ни из школы невозможно! У меня резиновые сапоги, но они все равно не спасают», - пожаловалась юная жительница дома на 2-й улице Кошевого Анастасия.

Дело в том, что на дороге постоянно лужи: то от дождя, то от очередной утечки на старом водопроводе.

«Я выхожу из дома в резиновых сапогах, потом на хорошей дороге переобуваюсь и спокойно иду в школу. Та же самая история повторяется, когда я возвращаюсь домой. И у сестры так же. Мы с ней надеваем бахилы и идем по этой грязище, потому что никакая обувь не спасает, грязь до спины», - рассказала девочка.

Лучше всего передвигаться по улице на транспорте. Причем мыть его не стоит вообще: раз проедешь - и кузов вновь грязный. Из-за этого многие выбирают брутальные автомобили, а не комфортные - чтобы во время осадков добраться до дома.

«Это сейчас еще сухо, больших дождей не было. Я-то после ливней на машине проеду, а вот как школьники, пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны ходят, не знаю», - высказался водитель внедорожника Александр Петрович.

«Недавно хоронили почетного ветерана фабрики и не знали, как его пронести. Здесь люди не пошли, пошли с другой стороны, а там ритуальный автобус застрял. Вот так мы тут и живем», - посетовала местная жительница Татьяна Александровна.

Люди надеялись на помощь властей, тем более что еще ранней весной они подняли вопрос о дороге.

«Мы писали заявление, собирали подписи. По роковому стечению обстоятельств мое заявление оказалось последним. Мне позвонили из администрации и сказали: «Татьяна Александровна, мы отсыпали все дороги: Парижскую, Седова, Серова, Кошевого. Но ваше заявление было последним, поэтому мы не можем отсыпать вашу улицу», - добавила женщина.

Все-таки немного крошки привезли и сюда, но хватило ее лишь на подсыпку в самом начале улицы.