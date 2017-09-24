«Ходить ни в школу, ни из школы невозможно! У меня резиновые сапоги, но они все равно не спасают», - пожаловалась юная жительница дома на 2-й улице Кошевого Анастасия.
Дело в том, что на дороге постоянно лужи: то от дождя, то от очередной утечки на старом водопроводе.
«Я выхожу из дома в резиновых сапогах, потом на хорошей дороге переобуваюсь и спокойно иду в школу. Та же самая история повторяется, когда я возвращаюсь домой. И у сестры так же. Мы с ней надеваем бахилы и идем по этой грязище, потому что никакая обувь не спасает, грязь до спины», - рассказала девочка.
Лучше всего передвигаться по улице на транспорте. Причем мыть его не стоит вообще: раз проедешь - и кузов вновь грязный. Из-за этого многие выбирают брутальные автомобили, а не комфортные - чтобы во время осадков добраться до дома.
«Это сейчас еще сухо, больших дождей не было. Я-то после ливней на машине проеду, а вот как школьники, пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны ходят, не знаю», - высказался водитель внедорожника Александр Петрович.
«Недавно хоронили почетного ветерана фабрики и не знали, как его пронести. Здесь люди не пошли, пошли с другой стороны, а там ритуальный автобус застрял. Вот так мы тут и живем», - посетовала местная жительница Татьяна Александровна.
Люди надеялись на помощь властей, тем более что еще ранней весной они подняли вопрос о дороге.
«Мы писали заявление, собирали подписи. По роковому стечению обстоятельств мое заявление оказалось последним. Мне позвонили из администрации и сказали: «Татьяна Александровна, мы отсыпали все дороги: Парижскую, Седова, Серова, Кошевого. Но ваше заявление было последним, поэтому мы не можем отсыпать вашу улицу», - добавила женщина.
Все-таки немного крошки привезли и сюда, но хватило ее лишь на подсыпку в самом начале улицы.
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг ---
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