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Из жизни | Запах птичьего помета пропитал квартиру в доме на пр. Победы

22.09.2017|15:33
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Большую часть времени ветеран Великой Отечественной проводит у окна, дышит свежим воздухом. В квартире его катастрофически не хватает, хотя дочь Татьяна Евгеньевна содержит все в чистоте и порядке.

Но жуткая вонь просачивается с чердака в жилье на последнем этаже проспекта Победы, 12. Техническое помещение на замке, ключи коммунальщики не дают. Управляющей компании есть что скрывать после недавних событий.

«Пригласили однажды пробить здесь воздуховод, который идет с девятого по первый, вытягивает из дома. Не пробивали тоже давно. Они ничего сделать не смогли, потому что все забито. А решетку, которая там лежит на полу, чтобы голуби не попадали, они убрали. А так как у меня воздуховод туда идет от вытяжки, голуби стали проваливаться ко мне туда, в квартиру», - рассказала и показала Татьяна Евгеньевна.

Запах птичьего помета пропитал всю квартиру. Раньше с голубями легко справлялся Евгений Александрович.

«Я был поздоровше, бывало, залезу туда, разгоню их всех, закрою продуха. И с год их нет», - вспомнил мужчина.

Обращение семьи в управляющую организацию «Обслуживание жилого фонда» вынужденное. Решить проблему компания не в состоянии уже два с лишним года.

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