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Из жизни | На дороге у «Самолета» деревья и столбы закрывают собой светофоры

22.09.2017|15:59
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Житель Пензы обратил внимание журналистов «Службы 11» на проблему, возникшую в Арбекове.

На портале «ПензаИнформ» он написал: «Новые светофорные объекты у «Самолета». В обоих направлениях с правой стороны происходит перекрытие светофора. Интересно, кто и как принимает такие объекты».

Журналисты побывали на месте. Оказалось, что проблема действительно существует. Особенно сильно она заметна, если двигаться из Арбекова в центр.

Для водителей на первой полосе светофор и знаки сначала скрываются за листвой, при приближении к перекрестку - за световой опорой. Хотя раньше - до ремонта дороги и замены автоматического регулировщика - такого не было.

Сигналы люди в машинах видели издалека. Журналисты надеются получить комментарий специалистов, принимавших работу: считают ли они ее хорошо сделанной, или подрядчика заставят все переделать.

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