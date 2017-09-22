22.09.2017 | 15:59

Житель Пензы обратил внимание журналистов «Службы 11» на проблему, возникшую в Арбекове.

На портале «ПензаИнформ» он написал: «Новые светофорные объекты у «Самолета». В обоих направлениях с правой стороны происходит перекрытие светофора. Интересно, кто и как принимает такие объекты».

Журналисты побывали на месте. Оказалось, что проблема действительно существует. Особенно сильно она заметна, если двигаться из Арбекова в центр.

Для водителей на первой полосе светофор и знаки сначала скрываются за листвой, при приближении к перекрестку - за световой опорой. Хотя раньше - до ремонта дороги и замены автоматического регулировщика - такого не было.

Сигналы люди в машинах видели издалека. Журналисты надеются получить комментарий специалистов, принимавших работу: считают ли они ее хорошо сделанной, или подрядчика заставят все переделать.