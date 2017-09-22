22.09.2017 | 15:47

Участок на Циолковского словно предназначен для хранения сухостоя и мусора. Речь о дворе между 39-м домом и 37-м. Что интересно, кучи убирают лишь после того, как жители начинают жаловаться.

Весной шум по поводу навалов веток подняла Валентина Григорьевна с первого этажа. Надоело ей смотреть на гниющие сучки.

«И стыдно, и неприглядно. Смотрите: уже трава перерастает все эти кусты. А потом что тут получится? Это не только у нас. Вон там куча еще», - посетовала пензячка.

После выхода сюжета в эфир Валентина Григорьевна звонила, докладывала: управляющая компания впряглась в работу, все навалы убрали.

Осенью возникли новые. Пенсионер Владимир Павлович вынужден перелезать через стволы деревьев, прогуливаясь по двору. С негодованием смотрит в сторону гор хвороста близ 35-го дома.

«Никому ничего не надо. Мне 79 лет доходит. Я, что ли, таскать все буду?» - возмутился мужчина.

Управляющая компания, видимо, забыла, о собранном сухостое и срубленном дереве. Журналисты 11 канала напоминают ей об этом

Во дворе реконструкция. Новые бордюры, скамейки, асфальтированные дорожки как-то не сочетаются с захламленными лужайками.