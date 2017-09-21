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Из жизни | На 2-й улице Кошевого произошел очередной порыв трубы

21.09.2017|14:44
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На 2-й улице Кошевого скоро метра не останется, где бы коммунальщики не рыли, говорят жители.

Напомним, что в сентябре 2016-го они проводили для журналистов экскурсию, показывали места ремонта трубы. Начали напротив второго дома.

«У нас тут уличный водопровод, которому, можно сказать, пришел конец. Раз в неделю у нас вот такие сюрпризы», - сообщила местная жительница Нина Николаевна.

Несколько метров по улице, и еще следы работы специалистов. Это их любимое место, отметила женщина.

«У нас здесь копают каждую весну по три-четыре раза», - добавила пензячка.

В итоге тогда журналисты насчитали пару десятков мест, где земля распахана, и три новые утечки. Дешевле было бы полностью заменить водопровод, говорили люди.

Но и через год проблема не решена. В этот раз латали трубу возле 13-го дома.

«Здесь прорывы постоянно. У нас воду не берут на баланс, говорят, якобы водоканал не хочет менять трубы и не меняет», - пояснил местный житель Владимир.

«Ее надо всю менять, а не ремонтировать каждый день. К трактору мы привыкли уже, он как памятник у нас стоит, каждый день стоит», - подчеркнул пензенец Александр Петрович.

В итоге коммунальщики довели дело до конца на этом участке. А жители засекли время, через сколько бригада снова приедет сюда.

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