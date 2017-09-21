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Из жизни | Коммунальщики подняли ливнеприемник на 8 Марта выше уровня дороги

21.09.2017|14:53
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Рядом с домом № 7 на улице 8 Марта уложили новые бордюры, обустроили асфальтированную парковку вместо стихийной на распаханном колесами газоне.

Рабочие всерьез взялись и за ливневку. Люди видели, как решетку сняли, разобрали основание, заменили кирпичи в нем. Прохожие радовались, ведь этот слив давно вызывал нарекания: то ли забит был, то ли изначально его плохо сделали. Но во время дождя тут всегда стояло болото, да и при утечках скапливалась вода.

Прорывы происходят часто. Поток порой достигает 12-й школы. Ливневку за ним зачастую и не видно, хотя ее периодически прочищают.

В 2016 году из-за морозов воду сковало льдом, решетка была открыта взору, а сотрудники коммунальной организации искали место прорыва.

«Хозяина хорошего нет, и плетки хорошей нет», - отметил житель Пензы.

В 2017-м ливнеприемник перебрали до основания. Только стало ли лучше? Раньше решетка была на уровне асфальта, но и тогда не справлялась с потоком, а теперь ее зачем-то подняли.

Вода сейчас должна сначала затопить дорогу, чтобы перелиться через край. Во время дождя тут точно будет лужа. Да и автомобилисты теперь старательно объезжают неровность или пропускают ее между колес, чтобы не подпрыгивать на ливневке.

Журналисты обязательно приедут сюда еще раз, когда будут осадки, чтобы посмотреть, как обстоят дела.

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