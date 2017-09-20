20.09.2017 | 14:19

Не по всей территории сквера «Три гвоздики» можно погулять с собакой. Стриженый газон заканчивается, начинается запущенная зона, смотрящаяся крайне странно.

Небольшой клочок по какой-то причине остался нетронутым. Там не только такса, но и животное более крупной породы полностью спрячется в зарослях.

«С начала весны как пошла трава, так они и не скашивали. Скосили немного, а там так и оставили. Не знаю, наверное, территория к дому относится. Я думаю так», - отметила пензячка Полина Петровна.

Картина получается карикатурная: лишь небольшой участок остался без присмотра. Женщина говорит, что, даже если территория закреплена за управляющей компаний, городские коммунальщики могли бы очистить ее заодно со сквером.

«Здесь скосили, в центре, а там нет. Чем он косил? Не косой же косил. Дворнику здесь всего-навсего минут на 15, не больше», - подчеркнула пензячка.

А может, коммунальщики специально не трогают заросли? Кто знает, что в них спрятано. Обычно в кусты кидают мусор. Так что после покоса придется еще и бутылки собирать.