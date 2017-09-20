20.09.2017 | 14:10

Черные дни настали для жителей 41-го дома на Клары Цеткин. В прямом смысле слова.

Тут даже черная кошка вполне может оказаться белой, если ее хорошенько помыть - так, как сделали многие собственники квартир со своими окнами и балконами. Теперь некоторые конструкции смотрятся почти чистыми.

«Вот новый балкон. 60 тысяч заплатили они. Вот посмотрите, что там», - показала возмущенная жительница дома № 41 Зинаида Козлова.

В черную крапинку теперь балконы, окна, стены, доски объявлений. А началось все с того, что коммунальщики предложили людям капитально отремонтировать кровлю.

Часть денег они уже накопили, оставшееся будут отдавать в рассрочку в течение года, говорят жильцы.

Только работы стоимостью более миллиона рублей пока приносят лишь огорчение. Жидкий черный материал, предположительно битум, стек после дождя.

«Утром встали - и не поймем, что такое. Вода, вот как лужа есть, вся черная. Мы не поймем: дождь, что ли, такой был. А потом днем все глаза разули. Я на балкон вышла, у нас и балкон не пойми что такое - черный», - рассказала другая жительница дома № 41 Зинаида Пчелинцева.

«Ничего они не обещают, сказали: «Идите, в суд подавайте на нас». Что значит - в суд? Если все пойдут, то и я пойду. Одна ничего не выиграешь», - поделилась пензячка Вера Савинкина.

Кстати, жильцы говорят, что некоторые балконы подрядчики оттирали с помощью вышки. Только принцип выбора, кому помогать, а кому нет, так и остался тайной, покрытой мраком.