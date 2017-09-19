19.09.2017 | 14:18

Зеленый червяк буквально свалился Нине Васильевне на голову, когда та стояла у подъезда. Она живет на Минской, 5.

Женщина поразилась толщине и подвижности личинки и как любопытный человек решила узнать, что за чудо упало на нее с небес.

До выяснения обстоятельств посадила в пластиковую клетку, выдала паек.

«Вот я ей яблочко, овес (для кота вырастила) - не ест. Сейчас дочка нарвала травы - тоже не ест, худеет», - рассказала Нина Васильевна.

Зеленая толстушка стала совсем ручной: прекрасно чувствует себя на ладони и не стремится убежать, агрессию не проявляет.

Журналисты повезли гусеницу к своим постоянным помощникам, экспертам в области фауны, на кафедру в педагогический институт.

Старший лаборант Олег Полумордвинов сразу же опознал «червяка». Это березовый шелкопряд на стадии превращения в куколку. Гусеница спускалась с дерева, намереваясь спрятаться в земле от грядущих холодов, но случайно упала на голову Нине Васильевне и подверглась рассмотрению со всех сторон.

«Никогда не было отмечено вредоносной деятельности этого вида бабочки, их гусениц. Поедают они только листья на одном растении», - сообщил Олег Полумордвинов.

В конце апреля - мае куколка выберется на поверхность и превратится в красивую рыжевато-коричневую бабочку. Она ведет ночной образ жизни.